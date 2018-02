Közlekedj okosan!

A buszsáv önjelölt királyai után mentek kamerákkal - videó

Számos dugó, fennakadás és baleset okozói ezek az autósok, de lássuk, milyenek is a városi dzsungel pökhendi tigrisei, akik pofátlanul használják a buszsávot. 2018.02.18 09:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az összes KRESZ-szabályt mindig minden esetben nem feltétlen lehet betartani, sokan néztünk már be egy-egy táblát, jobbos kereszteződést vagy előzést. Ezek többnyire véletlenek, figyelmetlenségek. Nem úgy a buszsáv bitorlói, akik külön ágát képezik a pofátlan szabályszegéseknek, a buszsávban történő tartós haladás ugyanis nem lehet véletlen.

Nyomulnak és pofátlanul tolakodnak. Előznek, elénk vágnak, és persze dudálnak. Ők a buszsávok önjelölt királyai, megannyi baleset, késés és dugó okozói, akikkel vagy ádáz küzdelmet vívunk az utakon, vagy csak indulatosan emlegetjük felmenőiket. A Heti Napló eredt a nyomukba.

A Heti Napló tévései, Újvári Mihály és stábja a nyakába vette a várost. Közlekedtek, veszekedtek, rábeszéltek, miközben próbálták megfejteni, miért keserítik meg életünket, és egyáltalán hogyan néznek ki és milyen autóval járnak a városi dzsungel pökhendi tigrisei, akik azt hiszik egyenlőbbek az egyenlőknél és fittyet hányva másokra és a bírságokra párperc előnyért szinte mindenre képesek.



Előfordul, hogy a sietős diplomaták még buszmegállótóban is bitorolják a nem nekik fenntartott sávot mások autóversenyzőket megszégyenítő módon száguldanak rajta, de akadnak olyanok is, akik teljes hidegvérrel autóznak, miközben mindenki őket kerülgeti, hogy aztán a kellő pillanatban mások elé vágva kér bebocsájtást a szabályosan haladó sávba.



De talán a pofátlanság fődíjasa mégiscsak az a felebarátunk, aki a kengyelfutó gyalogkakukkot megszégyenítő módon 170 kilométer per órás sebességgel száguldozott a soroksári úti buszsávban két hónappal ezelőtt. Ámokfutását meg is örökítette sőt, igencsak szabados stílusban még kommentálta is azt.



Túl azon, hogy az effajta ügyeskedés forgalmi dugókat is generál, hisz az ilyen autósok miatt a buszok vagy nem tudnak bemenni a megállóikba, vagy nem tudnak kijönni onnan. És mivel egy busz igen hosszú jármű így önhibáján kívül elzárhatja a szabályosan haladó autósok elöl az utat, még balesetveszélyes is, mert a ha a busz hirtelen fékezésre kényszerül akkor utasok sérülhetnek meg a fedélzetén.

