Nagytétényi úti halálos baleset: Szeretném, ha a családja tudná, hogy nem volt egyedül

2018.02.14 18:59 ma.hu

Halálos baleset történt kedd este Budapest XXII. kerületében, a Nagytétényi úton. A Campona utca közelében összeütközött két személyautó. Az egyikbe egy fiatal férfi beszorult, a tűzoltók szabadították ki, de már nem sikerült rajta segíteni, a helyszínen meghalt. Ezzel kapcsolatban tettek közzé egy posztot a Pesten hallottam csoportban:

"Tegnap este vacsorára tartva a párommal 4-5 autóval előttünk történt ez a baleset, természetesen megálltunk segíteni. Elsők között szálltunk ki, és míg a férfiak próbálták biztosítani a terepet, elővették a poroltókat, próbálták szétszedni a roncsot, hogy kiszedjék belőle a fiút, az én feladatom az volt, hogy tartsam a fejét, és fix pozícióban tartsam a testét ami az autó állása miatt jobbra dőlt. Hamar láthatóvá vált, hogy a fiút nem szabad megmozdítani, így az ezt követő 8 percben, míg a mentősök és tűzoltók megérkeztek is tartottam a fejét és beszéltem hozzá, míg nem vett egy utolsó levegőt, és nem vett többet. Nem ismertem a fiút, de szeretném, ha a családja tudná, hogy nem volt egyedül, én voltam ott vele személyesen, simogattam, beszéltem hozzá, és nem gondolnám, hogy szenvedett, mert ájult állapotban volt az első perctől, hogy mi odaértünk, ami a baleset után szinte azonnal volt. Szeretném, hogy hogyha valaki aki ismeri a fiú családját és barátait, megüzenné ezt kifejezetten a szüleinek, ha úgy érzi hogy tudni szeretnék. Én személyesen félek felkeresni őket, tekintettel, hogy ennyire friss az eset. Anyukám tanácsára írom ezt a posztot most, ő kérte tőlem, hogy üzenjek, mert ilyen helyzetben ő tudni szeretné, hogy az ő gyereke nem egyedül a hóviharban halt meg, hanem egy másik ember megnyugtató karjai közt. Hatalmas volt az összefogás a fiúért, többen is megálltunk, és mindent megpróbáltunk. Nyugodjon Békében és Őszinte Részvétem a Családnak" - írta a hölgy.



Egy kommentelő pedig már jelezte is, hogy ismeri a családot, összeköti velük.

