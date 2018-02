Vasút

Csaknem száz baleset történt tavaly a MÁV és a HÉV vasúti átjáróiban

Ez egész évre vetítve több mint 2016-ban, a téli időszakot nézve ugyanakkor jelentősen csökkent a balesetek száma. 2018.02.13 21:30 MTI

A MÁV és a HÉV pályahálózatának közúti-vasúti kereszteződéseiben 99 ütközés és gázolás történt tavaly, ebből 16 HÉV-átjáróban - közölte a MÁV kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint ez egész évre vetítve több mint 2016-ban, a téli időszakot nézve ugyanakkor jelentősen csökkent a balesetek száma.



A MÁV-HÉV átjáróiban az elmúlt két évben 22 baleset történt, egyik sem volt halálos kimenetelű. 2017-ben egy gázolás súlyos sérüléssel végződött, tizenöt ütközésből pedig négy járt személyi sérüléssel. 2016-ban hat ütközésből háromszor sérültek meg emberek. A hévek tizennégyszer személygépkocsival, egyszer teherautóval ütköztek, illetve egyszer gyalogosgázolás történt.



A MÁV hálózatán, a kereszteződésekben tavaly 83 balesetből 12 halálos kimenetelű volt, 32 személyi sérüléssel járt. A vonatok személygépkocsival 53-szor, tehergépkocsival tizenkétszer, mezőgazdasági vontatóval egyszer ütköztek, továbbá hét gyalogost, hat kerékpárost és négy motorost gázolt el vonat az átjárókban. Négy gyalogos, három kerékpáros és két motorkerékpáros vesztette életét, hárman autóban haltak meg. 2016-ban 72 baleset következtében tizenhatan haltak meg és huszonegyen megsérültek - olvasható a közleményben.



Kiemelték, hogy 2017 első három hónapjában - 2016 azonos időszakával összevetve - 127 százalékkal megnőtt az útátjárókban bekövetkezett tragikus események gyakorisága, áprilistól viszont 50-60 százalékra csökkent az egy évvel korábbiakhoz képest, sőt az év utolsó harmadára 25-30 százalékra, december végéig pedig 15 százalékra zuhant.



A csökkenés a vasúti átjárókban, a rendőrséggel közösen végzett ellenőrzéseknek és a 15 vasútállomáson, nyártól őszig megtartott balesetmegelőzési kampánynapoknak is köszönhető - hangsúlyozták.



Felhívták a figyelmet, hogy a balesetek kivétel nélkül a közúton közlekedők gondatlanságából, figyelmetlenségéből következtek be, vasúti berendezés meghibásodásából eredő baleset hét éve nem történt.



A megelőzés érdekében fontos, hogy a járművezetők, a kerékpárosok és a gyalogosok - az előírásokat betartva - körültekintően közlekedjenek, és minden esetben győződjenek meg a biztonságos áthaladás feltételeiről - fogalmaztak, hozzátéve, hogy ez azért is fontos, mert a felújított vonalakon nagyobb sebességgel, de csendesebben haladnak a modern vonatok.