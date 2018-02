Rémálom az amerikai autópályán

Elképesztő videó: jól tette a sofőr vagy sem?

Teljes közlekedési káoszt okozott a télies időjárás az amerikai kontinenst szinte átszelő I-44-es autópályán Missourinál. Az időjárás miatt kilométeres tömegkarambol alakult ki a sztrádán, egy nő is belefutott a sorba, és autójával egy kamionnak ütközött. Ám nem sokkal később már jött is a következő kamion hátulról. A sofőr észnél volt, és kiszállt a járművéből, ami mindenkinek javasolt, aki autópályán szenved balesetet, ám annyira sietett és annyira csúszós volt az út, hogy akár tragédiába is torkolhatott volna a dolog. Szerencsére, kisebb zúzódásokkal most megúszta...