Közlekedés

Estig nem engedik be a kamionokat Szlovéniába

Korlátozzák Szlovéniában a kamionok forgalmát: nem engedik be az országba a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárműveket csütörtökön este 9 óráig - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.



Az intézkedést azért vezették be, mert a kultúra napját ünneplik a szomszédos államban.



A személygépkocsi-forgalom továbbra is zavartalan - olvasható a közleményben.