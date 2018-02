Növelik a sebesség iránti vágyat a filmek

A Halálos iramban sorozat filmjei miatt vezet mindenki, mint az őrült

Sebesebb vezetésre késztetik a Halálos iramban sorozat filmjei a nézőket - derítették ki amerikai kutatóik, akik kimutatták, hogy az akciófilmek bemutatása utáni hétvégéken jelentősen megnőtt a sebességtúllépés az utakon.



Anupam Jena, a Harvard Egyetem orvostudományi iskolájának kutatója és kollégái tanulmánya szerint a gyorshajtás miatti büntetések száma ugyan nem nőtt meg, de a megbüntetettek sebességtúllépése igencsak megugrott: számtalan sofőrt kaptak rajta azon, hogy a megengedettnél óránként mintegy 64 kilométerrel nagyobb sebességgel hajtott, ráadásul a gyorshajtásokat a mozik környékén észlelték a rendőrök.



A sikeres amerikai akciófilmsorozat - amelynek nyolcadik részét tavaly mutatták be és már készül a kilencedik része - középpontjában az illegális utcai autóversenyek állnak. A 2001-ben bemutatott első film óta a Halálos iramban eddig 4,4 milliárd dollárt forgalmazott a mozikban.



A harvardi kutatás azon ritka példák egyike, amely kimutatta, milyen hatással vannak a mozifilmek az emberek magatartására. "Sok vita folyik manapság arról, milyen hatással vannak a filmek és más média az emberekre. Ezt igen nehéz tudományos kutatásban tanulmányozni" - idézte a The Times brit napilap Anupam Janát.



"Nehéz valakinek a magatartását erőszakosabbra változtatni. De nem nehéz gyorsabb vezetésre késztetni valakit, aki már amúgy is vezet" - hangoztatta a kutató, aki kollégáival a Maryland államban a rendőrség által az elmúlt öt évben gyorshajtásért kiszabott és az interneten nyilvánosságra hozott mintegy 200 ezer büntetést elemezte. A kutatóknak ez alapján sikerült összehasonlítaniuk a sebességhatár átlépését a Halálos iramban-sorozat filmjeinek bemutatója előtti és utáni időszakban.