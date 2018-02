Havazás

Késnek a vonatok és az autóbuszok Vasban

Kavalecz Imre, a MÁV szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: Zalaegerszeg, Celldömölk, Szombathely és Sárvár térségében 20-30 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a személyszállító vonatok.



Hozzáfűzte: a vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy a csúszásveszély miatt óvatosan közelítsék meg a vonatokat, fel- és leszállásnál pedig fokozottan ügyeljenek saját és utastársaik biztonságára.



Hegedüs-Kuti Piroska, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. csoportvezetője közölte: Kőszeg és Vasvár térségében az összes járatuk 5-10 percet késett, az egyik reggeli vasvári busz viszont árokba csúszott, az utasokat mentesítő járművel szállították tovább.



Tájékoztatása szerint Szombathely térségében a járatok 60-70 százaléka 20-30 perces késéssel közlekedett, itt is előfordult árokba csúszás, és például a 86-os főúton történt halálos baleset helyszínelése miatt is kerülő úton, késéssel közlekedett néhány autóbuszuk.



Sárvár körzetében is esetenként 40-50 perces késéssel közlekedett több busz, Őriszentpéter és Ispánk között pedig járhatatlannak ítélték az utat, ezért maradt ki két reggeli járat.



Nem egy esetben azért késtek a buszok, mert a nagyobb emelkedőkön kamionok akadtak el, Rábapatyon pedig a megállóban csúszott bele az autóbuszba egy személygépkocsi. Nem sérült meg senki.