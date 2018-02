Autó

Többszázezer autót hív vissza a Toyota

2018.02.04 12:30 ma.hu

A visszarendelés a 2015 májusa és a 2016 márciusa között gyártott Toyota Prius, Lexus RX és Lexus NX típusokat érinti.



A Toyota hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem az elmúlt időszakban nagy botrányt kavart, halálos áldozatokat is követelő Takata-légzsákokkal van közvetlenül összefüggésben. A cég közleménye szerint az autók összeszerelésekor olyan hiba keletkezhetett, ami rövidzárlatot okozhat, és emiatt esetleg nem nyílik ki ütközéskor a légzsák.



A társaság jelezte: nincs tudomása egyetlen olyan balesetről, amit a most feltárt esetleges hiba okozott volna.



A Toyota januárban több mint 600 ezer autóját volt kénytelen visszahívni ellenőrzésre Észak-Amerikában, akkor kifejezetten a Takata-légzsákokkal kapcsolatos gondok miatt.



A Takata által gyártott légzsákokkal előfordult már, hogy nem fújódtak fel, vagy rosszul nyíltak ki, és emiatt elszakadtak. Olyan esetekről is tudni, amikor a légzsákokat felfújó pirotechnikai eszköz robbanótöltete idővel nedvességgel szívta meg magát, ami instabillá tette a vegyületet, és az eredetileg tervezettnél nagyobb erejű, repeszképző robbanást okozott.