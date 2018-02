Parkolás

Jól elbántak a bácsival, aki úriemberként oldotta meg a problémát - videó

hirdetés

Bármilyen csúnyán is bántak el az "öreggel", nem akadt ki és nem állt bosszút sem. Sőt, mivel nem volt biztos abban, hogy sikerülne úgy kiállnia a hagyományos módszerrel, hogy ne legyen baja a másik járműnek, inkább manuálisan oldotta meg a dolgot. Bár sokkal tovább tartott, és nem is lehetett könnyű, hatalmas türelemmel óvta mindkét járművet, még az sem zavarta, hogy a saját ruhája koszos lett. Miután meggyőződött arról, hogy a manővert be tudja fejezni, visszaszállt és elhajtott. Le a kalappal!