Baleset

Ezt nézze meg, szinte a semmiből lett a gigantikus baleset - videóval!

Nem gondolná, hogy ezen a felvételen ekkora baleset lát majd, hiszen nyugodtan halad a forgalom. Az ember lélegzete is eláll a lengyelországi A1-es autópályán történt balesettől. A BMW a másodperc töredéke alatt változtatta csatatérré a sztrádát, az ütközéstől szinte teljesen megsemmisült a Skoda Octavia hátsó része. Az autóban egy négy és egy hatéves gyerek is ült.



A BMW sofőrje mindössze egy közel 40 ezer forintos büntetést kapott. Minden bizonnyal azért, mert a ripityára tört autók ellenére komoly sérülés nem történt.



A kérdés azért felvetődik az emberben, hogy mégis mi volt itt a hiba, hiszen mindannyian szeretnénk elkerülni egy hasonló helyzetet. A fedélzeti kamerás autó, ha nem megy be a belső sávba, akkor a BMW-s egyszerűen tovaszáguld és nincs baj? Eltelt annyi idő, hogy a BMW-s le tudott volna fékezni, de inkább belement a manőverbe és elszúrta? Tény, ha mindenki tartja a sebességkorlátozást, akkor nem történt volna ilyen anyagi kár.