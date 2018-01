Havazás

Hóverdát építettek Biatorbágy főterére - videó

Ezúttal a legendás VW-Bogarat készítette el a lelkes fiatalokból álló csapat, akik korábban már egy 126-os Polski Fiat-ot és egy 601-es Trabantot is megépítettek hóból a város szívében.

Már-már hagyománnyá válik Biatorbágyon, hogy egy lelkes fiatalokból álló csapat, amint leesik elegendő mennyiségű hó, akkor a város főterén időt és energiát nem kímélve megépítsen egy „hóverdát”. Az idén is egy olyan ikonikus autót alkottak meg, amelyet mindenki ismer, és amelyről talán mindenkinek van valamilyen emléke vagy élménye.



Az idén úgy döntöttek, hogy egy Volkswagen bogarat húznak fel hóból a település szívében – mondta Borbély Zoltán, a társaság egyik tagja megkeresésünkre. A munkafolyamatot Holics Dániel videóra is rögzítette.



Borbély Zoltán hozzátette, hogy amennyiben jövőre is kegyeibe fogadja őket az időjárás, és legalább egy nap leesik tetemesebb mennyiségű hó, akkor egy amerikai autócsodát szeretnének megépíteni hóból, mivel a társaságban akadnak olyanok, akiknek a szívéhez tengeren túli modellek állnak közel.



Így senki ne lepődjön majd meg, hogyha a legközelebbi nagyobb havazáskor a város főterén egy amerikai „hómonstrum” parkol majd!