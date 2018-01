Közlekedés

Több mint 700 ezer dugó volt a német autópályákon tavaly

Hétszázezernél is több alkalommal keletkezett közlekedési dugó a németországi autópályákon 2017-ben az ADAC német autóklub kedden ismertetett kimutatása szerint.



Az autóklub összesítése alapján a csaknem 13 ezer kilométeres németországi autópálya-hálózaton tavaly nagyjából 723 ezerszer volt dugó, ami hozzávetőleg 4 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.



Valamennyi dugót együttvéve a torlódások egy csaknem másfél millió kilométer hosszúságú kocsisort alkottak, ami 5 százalékos növekedés éves szinten. Az utazók 457 ezer órát vesztegeltek a dugókban, ami 9 százalékkal több, mint 2016-ban. A növekedés legfőbb oka, hogy egyre nagyobb a teherautó-forgalom, és tavaly is sok helyen lassította a közlekedést útépítés vagy pályafelújítás.



A legtöbb dugó általában csütörtökön keletkezett 2017-ben, éves átlagban 5400 kilométer hosszúságban. A hétvége jellemzően nyugodtabb volt, szombatonként 1650, vasárnaponként 1600 kilométer hosszúságban volt dugó.



Az adatok havi bontása szerint a június és a szeptember volt a legnehezebb, akkor 174 306 kilométer, illetve 143 485 kilométer hosszúságban volt torlódás a német autópályákon. A legkevesebb dugó januárban, februárban és decemberben volt, amikor kevesebbet utaznak az emberek, és a hideg miatt az útépítéseket is befejezik, vagy felfüggesztik.