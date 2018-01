Időjárás

Autósok, figyelem! Ekkora bírságra számíthat, aki így indul el reggel

A közlekedés rendjéről szóló jogszabály több rendelkezését is megsértjük, ha behavazott autóval indulunk el reggel. Egy ilyen helyzetben a szabálysértési bírságon túl, még a KGFB-bónuszunkat, illetve extrém esetben egy büntetőeljárás megindítását is kockáztatjuk. 2018.01.15 17:16 ma.hu

Amikor egy éjszakai havazás utáni reggelen elindulunk a munkahelyünkre kocsival, akkor sokaknak nincs ideje arra, hogy rendesen letakarítsák az autójukat vagy kisteherautójukat. Ez ugyanakkor nagyon veszélyes gyakorlat.

Személgépjárművek és leginkább ponyvás kisteherautók esetében nemcsak a látótér szűkülése okozhat gondot, hanem ha a jármű tetején maradt hó vagy jég menetközben esik le és ezzel kárt okozunk, akkor azt potenciálisan a kötelező biztosításunk terhére fogjuk megtéríttetni, ezzel pedig el is búcsúzhatunk a bónuszkategóriánktól - mondta el dr. Vágány Tamás jogtanácsos, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. munkatársa a Pénzcentrumnak.



A jogászt arról a hétköznapi esetről is megkérdezték, hogy mi történik, ha reggel sietünk és nem megfelelően takarítjuk le a szélvédőnket, majd egy rendőr megállít minket.



Ha semmilyen más tényállás nem áll fenn, tehát nem okoztunk balesetet, csak a rendőr megállított minket egy rutinellenőrzésre, akkor leginkább a figyelmeztetést, de legfeljebb a szabálysértési bírság törvényi minimumát, tehát ötezer forintot tartok arányos büntetésnek. Más kérdés, hogyha balesetet okozunk és az is közrejátszott abban, hogy ez bekövetkezett, hogy nem takarítottuk le megfelelően a szélvédőnket, akkor ez súlyos gondatlanságnak minősülhet, ezt pedig a szankció kiszabásakor súlyosbító körülményként vehetik figyelembe - mondta el a lapnak a jogtanácsos.



Fontos tudni, hogy az nincs benne a közlekedés rendjéről szóló jogszabályban, hogy tilos lenne behavazott kocsival közlekedni, de egy ilyen helyzetben mégis megsértünk több alapelvet is.



- Egyfelől veszélyeztetjük mások biztonságát (itt a személyi biztonságon túl a vagyoni biztonságra is kiterjed a jogszabály), mivel nem látunk ki az autónkból, és emiatt balesetet okozhatunk,



- akadályozzuk a forgalmat, hiszen, ha egy mellettünk haladó autó sávot akar váltani, jelentős mértékben kitakarjuk, hogy mi a helyzet a forgalomban mellettünk és mögöttünk, ráadásul



- a járművel nem az időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedünk, mivel ebbe az is beletartozik, hogy letakarítjuk az autónkat egy behavazódott reggelen.



Extrém esetben egyébként még büntetőeljárás is indulhat ellenünk. Ez abban az esetben történhet meg, ha a csökkent látótér miatt balesetet okozunk, és ebből fakadóan valaki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenved. Egy ilyen helyzetben közlekedési baleset okozásával vádolhatnak meg minket - figyelmeztetett a szakember.