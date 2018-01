Közlekedés

Nagy változás jön a traffipaxoknál 2018-ban!

Papp Károly országos rendőrfőkapitány utasítására 2018-ban már nagyságrendekkel kevesebb alkalommal vezényelnek rendőröket sebességmérésre az autópályák, autóutak, osztott pályás utak hídjaira, felüljáróira – értesült a 112Press.



Az autóutakról és autópályákról inkább lakott területekre, illetve fokozottan balesetveszélyes, jellemzően kétsávos utakra vezénylik az állományt. Ez azt jelenti, hogy idővel kevesebbszer találkozhatunk majd száguldó autóval a városok, falvak utcáin, ami a gyalogosoknak, kerékpárosoknak is jó hír lehet.



Bár a döntés ésszerűnek tűnik, hiszen lényegesen veszélyesebb egy lakott területen belüli 20 százalékos sebesség-túllépés, mint egy olyan osztott pályás szakaszon, ahol sem szembejövő forgalom, sem gyalogos forgalom nincs, viszont az autópályán szigorítani kellene a gyorshajtást is, akárcsak a belső sávban a többieket feltartók ellenőrzését is.



A tavalyi első hat hónapban a 365 darab fix és 160 mobil készülékből álló hazai traffipax-hálózat személyautók esetében 192 682 darab gyorshajtást rögzített, teherautók és buszok esetében pedig 3734 darabot. Fél év alatt 6,582 milliárd forint bírságot szabtak ki.