Közlekedés

Újabb mozgóképes kérdésekkel bővül a KRESZ-vizsga

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium emlékeztetett, hogy 2016 májusában jogosítvány kategóriánként két-két kérdésben jelentek meg a mozgóképes vizsgakérdések, a vizsgázó így nemcsak egy adott időpillanatban fennálló forgalmi helyzetet lát és értékel, hanem annak közelmúltbeli történéseit is figyelembe véve képesnek kell lennie több, egymást követő információ feldolgozására is.



Ezeket a kérdéseket a járművezető-képzők és a vezetni tanulók is kedvezően fogadták. A mintegy 10 másodperces animáció akár többszöri megtekintésére, a válaszlehetőségek feldolgozására ugyanúgy egy perc áll rendelkezésre, mint a szöveges vagy állóképes feladatoknál. A mozgóképes kérdéseknél az átlagos válaszidő ennek megfelelően valamelyest hosszabb, de nagyobb százalékban adnak rá helyes választ a vizsgázók.



A technológia a jövőben várhatóan egyre növekvő mértékben alakítja majd vizsgáztatás menetét, hiszen a módszer eredményesen alkalmazható a vezetéstechnika, a közlekedésbiztonság és a közlekedési kultúra terén megszerzett tudás és készségek felmérésére.