Életveszély

Százból tizenkét autón decemberben is nyári abroncsok vannak egy felmérés szerint

2017.12.24 15:53

Százból tizenkét autón még decemberben is nyári abroncsok vannak, és ennél is rosszabb a helyzet a kisteherautók és mikrobuszok esetében az Abroncs Kereskedőház által végzett felmérés alapján.



Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a cég munkatársai csaknem 2000 járművet - személyautót, mikrobuszt és kisteherautót - néztek át Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Székesfehérvár és Zalaegerszeg közterületein.



A vizsgált járműveknél 86 százalékos volt a téli gumi aránya, magasabb, mint a korábbi években. A kocsik két százalékán négyévszakos, vagy kemény terepre tervezett off-road, 12 százalékán nyári abroncs volt. A kisteherautók és mikrobuszok 20 százalékánál figyelték meg a december közepi felmérésben azt, hogy még mindig nyári gumi van rajtuk.



A közleményben megjegyzik: pont e járműveknél várták volna, hogy magasabb a téli abroncsok aránya, hiszen ezeket az autókat többnyire napi szintű munkára használják tulajdonosaik.



Hozzáteszik: bár a 86 százalékos téliabroncs-felszereltség nem tekinthető rossznak, a használt gumik több mint 20 százaléka problémás, elöregedett és/vagy kopott.



Az AKH adatai szerint a nyugati országrészben az osztrák határ közelsége miatt magasabb a téli abroncs használatának aránya, de keleten is jobb a helyzet, mint a fővárosban. Budapesten belül nagy a szórás, volt olyan városrész, ahol 20 százalék feletti nyárigumi-használatot figyeltek meg a személyautók között is.