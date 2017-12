Közlekedés

Ünnepek - Többet kell várni a taxikra

Az ünnepi időszakban 10-30 százalékkal több megrendelés érkezik a taxiszolgáltatókhoz az elmúlt évekhez hasonlóan, a taxi rendelésekor a szokásosnál hosszabb várakozási időre kell készülni - közölte Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az MTI érdeklődésére csütörtökön.



Hosszú évtizedek óta az év vége előtti időszakban megnő a kereslet a taxiszolgáltatásra. A várakozási idő napszakonként változhat, de sok esetben a 10-25 perces érkezési idővel is lehet számítani - fejtette ki.



Metál Zoltán elmondta: az ünnepi időszakban a fuvarszervezők is megerősített szolgálatot működtetnek, hiszen számukra is fontos a megrendelők mielőbbi kiszolgálása.



Megjegyezte: sokan akár napokkal az utazásaik előtt inkább az előrendelést választják, de egy-egy időszakon belül ennek is korlátozott a kapacitása a szolgáltatók részéről.



Kitért arra is, hogy az utóbbi hónapokban egyre többen töltik le okostelefonjukra a nagyobb fuvarszervezők applikációkon elérhető rendelési felületeit, amelyek gyors és széleskörű szolgáltatásokat és megoldásokat kínálnak. E megoldás előnye, hogy nem kell hosszú percekig arra várakozni, hogy a telefonos operátor mikor veszi fel a telefont, hiszen közvetlenül a szabad taxishoz érkezik a megrendelés. Követhető, hogy mikor érkezik meg a taxi, valamint a megtett útvonal is bármikor ellenőrizhető, utólag is. Ma már a közvetlen mobiltelefonos díjfizetésre is van lehetőség, a bankkártyás fizetés mellett - mutatott rá.



Közölte: jelenleg 5600 taxinak van droszt használati engedélye a fővárosban.