Közlekedés

KBSZ: műszaki hiányosságok is hozzájárultak a tavaly decemberi metróbalesethez

hirdetés

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) megállapítása szerint a sínek csúszóssága és a 2-es metró Alstom Metropolis szerelvényeinek műszaki hiányosságai is hozzájárultak a tavaly decemberi metróbalesethez, amelynek során két szerelvény összeütközött a Pillangó utcai állomáson. A balesetben ketten súlyosan, tizennégyen könnyebben megsérültek.



A szervezet honlapján közzétett végső jelentés szerint a tavaly december eleji kedvezőtlen időjárás miatt a 2-es metró felszíni szakaszán a sínszálak rendkívül csúszóssá váltak, a szerelvények nem rendelkeznek a tapadást javító berendezésekkel, csúszásvédelmi berendezéseik pedig már nem voltak képesek kompenzálni az ilyen mértékű tapadáscsökkenést, ezért a vonat kerekei megcsúsztak.



A két vonat összeütközött, a balesetben ketten súlyosan, tizennégyen pedig könnyebben megsérültek, a két szerelvény jelentősen megrongálódott.



A baleset következtében a KBSZ megállapítása szerint élet- és balesetveszély alakult ki, a tömegszerencsétlenség bekövetkezését az akadályozta meg, hogy az érkező szerelvény már távolról elkezdett fékezni, így a viszonylag alacsony sebességű ütközés energiáját az ütköző- és vonókészülékek nyelték el, a kocsik nem érintkeztek.



A szervezet szerint a balesettel közvetetten összefüggésbe hozható az is, hogy a metró szabályrendszere nem tartalmaz előírásokat a rendkívüli időjárás esetén történő közlekedés lebonyolítására és a vezetők nem rendelkeztek elég kézi vezetési rutinnal.



A KBSZ ezért azt javasolja a BKV-nak, hogy a szerelvény gyártójával közösen dolgozzon ki olyan műszaki megoldást, amely szélsőséges időjárási körülmények között is biztosítja a szerelvény kerekei és a sínszálak közötti tapadást, dolgozza ki a csúszós pályaszakaszon történő közlekedés szabályait, és dolgozzon ki eljárásrendet a járművezetők kézi vezetési rutinjának növelésére és szinten tartására.



Az MTI megkeresésére a BKV az ügyben későbbre ígért tájékoztatást.