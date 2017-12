Tragédia

Négy különböző autó is elgázolta, de egyik sem állt meg segíteni

Négy autó is áthajtott a nőn, de egyik sem állt meg egy tömeges gázolás során. Az eset London déli részén történt, egy nő kelt át az úton, mikor az első jármű elgázolta, a nyergesvontató megállás nélkül továbbhajtott. Nem sokkal ezután érkezett egy teherautó, majd két személyautó is. Mindegyik áthajtott az áldozaton, de egyikük sem állt meg.



A rendőrség feltételezése szerint anő 20-30 év közötti lehet, még nem sikerült azonosítaniuk, sőt egyelőre szemtanúkat keresnek, hátha valaki látta valamelyik balesetet. A Tulse Hill nevű kerület lakóit megrázta az eset, ők is keresnek szemtanúkat - írja a Telegraph.