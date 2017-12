Vasúti közlekedés

MÁV: december 10-én lép életbe a 2017/2018-as menetrend

A 2017/2018-as vasúti menetrend december 10-én lép életbe, a változás leginkább a Budapest-Nagykanizsa, a Fonyód-Kaposvár, a Budapest-Kaposvár, a Miskolc-Hidasnémeti, a Püspökladány-Biharkeresztes és Budapest-Kelebia vonalon jelentős - közölte a MÁV szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint megszűnik a nyomtatott menetrendkönyv, a menetrend a MÁV-csoport honlapján érhető el.



A belföldi menetrendi változások közül a vasúttársaság egyebek közt kiemelte, hogy csökken a menetidő a Balaton déli partján elvégzett pályafelújításoknak köszönhetően a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa/Keszthely és a Fonyód-Kaposvár vonalakon, Balatonmáriafürdő alsó neve Máriahullámtelepre módosul.



A Budapest és Piliscsaba között a felsővezeték-rendszer kiépítése után reggelenként napi egy pár Flirt motorvonat közlekedik december 11-től, a villamosítás befejezését követően, várhatóan tavasztól a teljes vonalon további modern Flirt járműveket állítanak forgalomba.



Változik a nemzetközi menetrend és díjszabás. A többi között heti és havi nemzetközi bérleteket kínálnak a Győrből, Mosonmagyaróvárról és Hegyeshalomból Bécsbe ingázóknak, a bérleteket a regionális nemzetközi járatok mellett a távolsági vonatainkon is igénybe vehetik az utasok.



Az eddig Nyíregyházáról Bécsbe közlekedő Hortobágy EuroCity útvonala Záhonyt is eléri, és közvetlen kocsit továbbít Kijev és Bécs között.



A Dacia nemzetközi gyorsvonatra a magyar-osztrák forgalomban már nem lesz kötelező helyjegyet váltani, Budapest és Bécs között pedig már a MÁV-Start is közlekedtet közvetlen kocsikat.



A menetrendváltástól a Romániába közlekedő nemzetközi vonatok közül kizárólag a Hargita és a Körös InterCity továbbít első osztályú kocsit, míg az étkezőkocsi-szolgáltatás gazdasági okokból valamennyi járaton megszűnik.



A nem megfelelő kihasználtság miatt jövő nyáron nem közlekedik vonat a bolgár és a montenegrói tengerpartra.



A vasúttársaság kiemelte, hogy december 10-étől kedvezőbb lesz az önkiszolgáló csatornákon a jegyvásárlás. A MÁV-Start a jegykiadó automatákból értékesített jegyekre, az interneten vásárolt, de automatából kinyomtatott jegyekre 5 százalékos, okostelefonon, tableten, laptopon bemutatható e-vonatjegy vásárlásánál 10 százalék kedvezményt ad, csúcsidőn kívüli utazás esetén további 10 százalék engedményt ad - tájékoztatott a vasúttársaság.



Az olcsóbb elektronikus jegyeket elővételben december 8-ától lehet megvásárolni, az ajánlat a bérletekre nem vonatkozik.



Várhatóan 2018 tavaszáig teljes körben letölthető lesz a jegyvásárlási funkció a Vonatinfó új verziójában, ami Androidon és iOS-en is elérhetővé válik - tájékoztatott a MÁV.