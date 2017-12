Eredmény

Túraautó-vb - Michelisz másodikként zárta az idényt

Michelisz Norbert második helyen zárta a túraautó-világbajnokságot, miután az utolsó versenyhétvége, a Katari Nagydíj pénteki második, fő futamán nyolcadik helyen ért célba, míg az éllovas Thed Björk negyedik lett.

A Honda gyári csapatának magyar pilótája 16,5 pontos hátrányból, a 11. helyről várhatta a záró viadalt, a Volvo svéd versenyzője pedig a negyedik pozícióból indult.



A rajtot jól kapta el Michelisz, a második kör elejére a nyolcadik helyre lépett előre, a kissé beragadó Björköt viszont eddigre visszaengedte eredeti pozíciójába a csapattársa. Michelisz beszorult a volvós Yvan Muller mögé, s nem is tudta megelőzni őt. Így is pályafutása legjobb idényét érte el azzal, hogy 255 pontot gyűjtve második lett. A vb-címet Björk 283,5 ponttal szerezte meg.



"Nagyon csalódott vagyok a futamok után, mert nem voltam olyan helyzetben, hogy önerőből támadjak" - mondta a Facebook-oldalán közzétett videóban Michelisz, aki a magyar autósport első világbajnoki érmét nyerte. "Második lettem év végén, van ennél azért rosszabb is a világon, de most még csalódást kelt bennem az elszalasztott világbajnoki lehetőség."