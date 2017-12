Közelekedés

Ne higgyen a többi autósnak, itt csak 50-nel menjen, mert traffipaxcsapda van!

Az M3-as bevezetőjén 100 km/h-ról előbb 50-re esik, majd 80-ra ugrik a megengedett legnagyobb sebesség. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a rákospalotai-újpesti csomópontig 100 km/h a legnagyobb megengedett sebesség, a sűrű forgalom indokolja is a korlátozást.



A Szerencs utcánál már fix traffipax figyeli a közlekedőket, de nem ez az egyetlen 50-es korlátozás a szakaszon - hívja fel a figyelmet a Dívány cikke. A Szentmihályi úton átívelő felüljáró előtt ugyanis egy autópálya vége és egy főútvonal tábla mellett ott a "Budapest" feliratú, "lakott terület kezdete" jelzés is az oszlopon.



A 80-as tábla csak 50 méterrel odébb van. A szabályos haladás tehát az első táblaoszlopig 100, a két tábla között 50, a második táblától pedig 80 km/h lenne.



Pető Attila KRESZ-szakértő szerint az autópálya bevezető szakaszán valóban szokatlan forgalomtechnikai megoldásokkal találkozhatunk, és felhívta a figyelmet: egy esetleges balesetnél is a jelzések által megengedett sebességek alapján fognak eljárni.