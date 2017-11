ORFK

Feloldották a közlekedési korlátozásokat a fővárosban

Az Országos Rendőr-főkapitányság közleményében felidézték: a Kínai Népköztársaság, valamint közép-kelet-európai országok miniszterelnökeinek budapesti csúcstalálkozójával összefüggésben a külföldi delegációk útvonalainak biztosítása miatt a rendőrség vasárnaptól "a belváros egy jól körülhatárolt területén" folyamatos lezárásokat, a főváros egyéb területein pedig szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásokat vezetett be.



Azt írták: a rendőrök - a védett személyek biztonságának szavatolása mellett - kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a korlátozásokat mindig csak a legszükségesebb ideig és mértékben tartsák fenn - emelték ki, megjegyezve: bár a lezárások Budapest közigazgatási területének "egy százalékát sem érintették, azok így is próbára tették a közlekedők türelmét".



A rendőrök tapasztalatai szerint a járművezetők, a közösségi közlekedést választók és a gyalogosok is "megértéssel és fegyelmezetten alkalmazkodtak a megváltozott forgalmi körülményekhez" - olvasható a közleményben, amelyben a rendőrök is megköszönték az emberek türelmét.