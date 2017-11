Autólopás

Döbbenetes trükkel lopták el ezt a kulcsnélküli Mercedest - videó

Alig másfél perc alatt nyitották ki és vitték el a méregdrága kocsit a tolvajok, még csak a házba sem kellett bejutniuk a kulcsért.



A kulcsnélküli ajtónyitó- és indítási rendszerrel felszerelt autók elviekben biztonságosabbak, ám úgy tűnik a bűnözők ismét feltalálták magukat. Olyan kütyüket fejlesztettek ki, melyek segítségével az ilyen autók elvitele is gyerekjáték.



Az alábbi biztonsági kamerás felvételt a West Midlands-i rendőrség tette közzé.



Íme a trükk lényege: mindkét tolvaj kezében van egy-egy jeladó, amik átverik az autót. Az egyikkel a kocsi mellett kell megállni, a másikat pedig a tolvaj a ház bejáratához a lehető legközelebb viszi. Ez az az pont ugyanis, ahol a legtöbben leteszik a slusszkulcsot, ami továbbra is sugározza a jelet. A kódot az első eszköz befogja, majd továbbítja a másiknak, így az autó azt érzékeli, mintha a kulcs ott lenne az autó közvetlen közelében.



A rendőrség azt tanácsolja, az autótulajdonosok használjanak valamilyen mechanikai védelmet is, például az egész kormánykereket befedő kormányzárat.