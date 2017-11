KGFB

Volt olyan baleset, ami után évszázadokig fizetheti a magyar autós a kárt

Sokan felesleges kiadásnak tartják a kötelező biztosítást, mondván, ők még sosem okoztak balesetet. Abba azonban a legtöbben nem gondolnak bele, hogy mennyibe kerülne számukra a kárrendezés, ha esetleg mégis megtörténne a baj. A Pénzcentrum járt utána annak, hogy melyek voltak az utóbbi időszak legnagyobb olyan kárkifizetései, amelyek közúti autóbalesetekből származtak.



Sok ember csupán "felesleges lehúzásnak" éli meg a kötelező biztosítást, mondván, ő még sosem okozott balesetet. Az persze változó, hogy ki mekkora összeget kénytelen fizetni a kötelezőjére. A magyar személygépkocsi-tulajdonosok többsége évi 30-40 ezer forintot fizet, de ha valaki rövid időn belül több balesetet is okozott, akkor bőven 100 ezer forint felett lehet a biztosítási díja.



A nagy összegű károk zömét tehergépjárművek okozzák. Ilyenkor a nagy sebesség és a nagy tömeg miatt nagyobb az okozott kárösszeg. A károk nagyságát alapvetően befolyásolja, hogy személyi sérülés történt-e a baleseti szituáció során.



Mennyi az annyi?

A biztosítási titok miatt csupán általános adatokat tudhattunk meg a biztosítóktól a legnagyobb kárkifizetésekkel kapcsolatban. Ugyanakkor a lényeget megtudtuk: egy-egy nagyobb baleset több tíz-, akár százmillió forintos kárkifizetést is vonhat maga után. Az elküldött példák közül valóban többségben voltak a nyugat-európai esetek, de nem kizárólagosak: magyarországi, de romániai balesetek is jártak hatalmas kárkifizetésekkel.



Néhány példa:



- 2016. decemberében buszbaleset történt az M3-as úton. A balesetben sokan megsérültek, többen meg is haltak. A várható kárkifizetés 245 millió forint - Aegon Biztosító.

- Szintén az Aegon kgfb-s ügyfele okozott balesetet Olaszországban még 2008-ban, aki egy vétlen motorkerékpárossal ütközött. Az eddigi kárkifizetés 177 millió forint.

- Ugyancsak Olaszországban okozott balesetet a K&H Biztosító egy ügyfele, a fenti esethez hasonlóan egy motorossal ütközött a magyar kgfb-s. A kárkifizetés meghaladta a 150 millió forintot.

- Nem csak Nyugat-Európában okozhatunk jelentős károkat: szintén a K&H ügyfele gázolt halálra egy gyalogost Romániában. Az elhunyt hozzátartozói utóbb benyújtották a kárigényüket, az ügy végül 80 millió forint kifizetéssel zárult.

- Végezetül egy Uniqás eset: egy magyar kisteherautó nekiütközött egy lakóháznak Nagy-Britanniában. A leírás alapján személyi sérülés nem történt, mégis 35 millió forintos kár keletkezett. Ugyanakkor a jármű éves biztosítási díja alig haladta meg a 48 ezer forintot. Ez azt jelenti, hogy a kárkifizetés összege az éves biztosítási díj 729-szerese volt.