Szavazás

Nincs ellenjelöltje Jean Todtnak a FIA elnöki posztjáért

Nincsen másik jelölt Jean Todt mellett a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöki tisztségéért, így várhatóan harmadik ciklusát kezdheti meg a szervezet élén. 2017.11.23 11:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A FIA honlapján jelentette be, hogy a 71 éves francia szakember adta be egyedüliként érvényes pályázatát a határidő lejártáig.



A Ferrari korábbi főnöke 2010 óta tölti be a tisztséget, második időszakát újraválasztását követően 2014-ben kezdte meg.



A FIA december 8-án, párizsi ülésén dönt majd az elnöki pozícióról.