Közlekedés

Megkezdődtek az M70-es autóút kiszélesítésének munkálatai

Már zajlanak a munkálatok az M70-es autóút több mint tíz kilométeres, jelenleg kétszer egysávos szakaszának teljes autópályává fejlesztése érdekében, az alapkövet kedden tették le az autóút csörnyeföldi pihenőhelyénél Zala megyében. 2017.11.21 14:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és fejlesztéséért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: a 10,1 kilométernyi útszakasz bővítése nettó 16,7 milliárd forintba kerül. A beruházás tartalmazza a magyar-szlovén határon, Tornyiszentmiklósnál tervezett pihenőhely megnyitásához szükséges közművek, illetve létesítmények megépítését, továbbá a bal pályán meglévő kilenc híd összekötését a jobb pályán kialakítandó hídszerkezetekkel.



A jobboldali pályaszakasz kialakításával együtt a Mura folyó árvízvédelmi töltésszakaszának átépítését is elvégzik a kivitelezők - tette hozzá.



Az államtitkár felidézte, hogy a bővítés előtt "halálútnak" nevezték a balkáni országokat és Nyugat-Európát összekötő autópálya-hálózatban egyedüliként egy-egy sávra szűkülő, 2005-ben átadott gyorsforgalmi utat a számos tragikus baleset miatt.



A 21,3 kilométer hosszú autóút fejlesztése azt követően indult el, hogy 2011-ben hat halálos áldozatot követelő, illetve három súlyos és 23 könnyű sérüléssel járó buszbaleset történt Csörnyeföld közelében. A baleset után néhány hónappal az egysávos szakaszokon megszüntették az előzési lehetőséget, illetve fizikailag is szétválasztották a két oldalt, amelynek köszönhetően azóta jelentősen csökkent a balesetek száma.



Kitért arra is, hogy a Letenye térségében élők vagyonát és személyes biztonságát védi majd a fejlesztés részeként a Mura árvízvédelmi töltésének megerősítése. Az M70-es bővítése mellett megkezdődött a munka a Mura Nemzeti Programban is, ami - mint fogalmazott - a hagyományainkra és értékeinkre alapozott komplex vidék- és gazdaságfejlesztési csomag.



Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára egyebek mellett arról beszélt, hogy egy új európai uniós alap, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköztár forrásaiból valósul meg az M70-es bővítése, amely 2019-re készül el. Magyarországnak ebből az alapból három eddigi pályázati körben összesen 338 milliárd forint támogatást sikerült elnyernie közlekedésfejlesztésre.



Hozzátette, hogy az M70-es beruházásával párhuzamosan valósul meg az M15-ös bővítése, amellyel a magyar főváros és Pozsony között válik teljessé az autópálya-kapcsolat.



A közúthálózat fejlesztésére a 2022-ig tartó időszakban mintegy 2500 milliárd forintot fordít Magyarország. A kormány 900 kilométernyi új gyorsforgalmi szakasz megvalósításáról döntött, kiépülnek az autópályák, autóutak országhatárokig tartó szakaszai - jelezte Mosóczi László.



Ma Ausztria, Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia érhető el a határátlépési pontig gyorsforgalmi kapcsolattal, de az elmúlt 20 évben kiépült kapcsolatok a következő öt évben csaknem megduplázódnak - mondta.

Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. útfejlesztési igazgatója közölte: az M70-es építési közbeszerzési eljárásának nyertese a közös ajánlatot tevő Colas Út Zrt. és az EuroAszfalt volt, a munkálatok már elkezdődtek. Elvégezték a terület lőszermentesítését, a vízszintes területeken befejeződött a cserjeirtás.



Jelenleg a beszállítóutakat építik ki és kezdik a töltéshez szükséges anyagok deponálását, több ponton zajlanak a régészeti feltárások is, illetve elvégezték már a leendő hidak próbacölöpözését. A fejlesztés során nemcsak a még hiányzó új jobbpályát építik ki, de a meglévő szakaszokat is szélesítik, Murarátka térségében pedig 740 méter hosszú zajvédő fal épül - ismertette a NIF igazgatója.



Sifter Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott beszédében arra emlékeztetett, hogy amikor 2005-ben átadták az M70-est, naponta csupán 1600 jármű vette igénybe, ez a szám 2011 nyarára azonban már csaknem elérte a 10 ezret. A 2011-ben történt halálos buszbalesetet követően a zalai kormányhivatal kezdeményezte egy munkacsoport létrehozását, az általuk javasolt biztonsági átépítéseknek köszönhetően azóta jelentősen csökkent a balesetek száma.