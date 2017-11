Közlekedés

Jelentősen csökkent a közúti balesetek halálos áldozatainak száma

hirdetés

Kevesebb mint felére csökkent a közúti balesetek halálos áldozatainak száma az elmúlt húsz évben az Európai Unióban - derült ki az uniós statisztikai hivatal (Eurostat) friss jelentéséből.



A szervezet honlapján közzétett dokumentum szerint az EU-ban tavaly 25 624 ember vesztette életét az utakon, nagyjából ötszázzal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez a szám 1996-ban még 60 ezernél is több volt.



Rámutattak: Máltát leszámítva minden egyes tagországban hosszú távú csökkenés tapasztalható. Portugáliában például több mint háromnegyedével mérséklődött a közúti halálozások száma.



A legtöbb áldozatot Franciaországban (3477), Németországban (3206), Lengyelországban (3026), Romániában (1915) és az Egyesült Királyságban (1860) regisztrálták.



A közúti halálozások száma lakosságarányosan a legmagasabb Bulgáriában és Romániában (100 ezer lakosonként 99, illetve 97), a legalacsonyabb pedig Svédországban (27) és az Egyesült Királyságban (28) volt.



A lakosságszámhoz viszonyítva Magyarországon az uniós átlag feletti volt a halálesetek száma, 100 ezer lakosra valamivel több mint 60 halott jutott.



Az Eurostat megemlítette azt is, hogy a vasúti és a légi közlekedés továbbra is jóval biztonságosabbnak tekinthető a közútinál. Vonatbaleset következtében 2016-ban 963-an, légi balesetben pedig 150-en haltak meg az EU-ban.