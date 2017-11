Autóút

Ezek a magyar autópálya-szakaszok válnak fizetőssé jövőre

Jövőre újabb szakaszokkal bővül a magyarországi fizetős sztrádahálózat - közölte a Napi.hu kérdésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.



Eszerint 2018. január 1-jétől két - idén elkészülő új - szakasz kerül be a rendszerbe:



- az M85-ös Csornát elkerülő második szakasza és

- az M35-ös Debrecen utáni folytatásának első üteme.



Arra a kérdésre, hogy a matricaárakban lesz-e változás a minisztérium sajtóosztálya nemmel felelt, így a 2012 óta érvényben lévő díjak maradnak jövőre is.



A matricavásárlásnál az idén is megmarad az a tavaly bevezetett újítás, hogy a 2018-as matricákat már idén decemberben meg lehet vásárolni.