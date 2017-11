Kalkulátor

Kgfb-díjak: már kalkulálhatók a január elsejei évfordulós szerződések díjai

Kgfb- díjkalkulátort indított a biztosítók szövetsége honlapján, a Mabisz Díjnavigátor az összes piaci szereplő minden kgfb-kedvezményét tartalmazza, üzleti érdekektől mentes, és a biztosítók a díjak helyességét előzetesen jóváhagyják - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz).



Emlékeztetnek rá, hogy a kgfb-piac szereplői november 1-jén éjfélig tehették közzé a január elsejei évfordulós szerződésekre vonatkozó, jövő év január elsejétől alkalmazandó díjtarifáikat.



A Mabisz megismételte: a 13 piaci szereplő közül 12 biztosító új díjat alkalmaz a jövő év elejétől, egy társasággal a korábban közzétett díjakon lehet szerződni. A társaságok továbbra is sok, közel százféle kedvezményt alkalmaznak a díjak kialakításánál. A kedvezményrendszerekben kisebb változtatások fellelhetők, de a korábbiaktól gyökeresen különböző kedvezménytípust nem találni.



Rámutattak: a biztosítók többségénél továbbra is díjkedvezményt kapnak a családosok, a kiskorú gyermeket nevelők. Kedvezményt biztosít az e-kommunikáció választása, ha a gépjármű-tulajdonos a korábbi, papír alapú kapcsolattartás helyett az e-mailen, interneten keresztüli kommunikációt részesíti előnyben. Több biztosítónál kedvezményben részesülnek azok, akik a csekkes díjfizetés helyett a banki átutalás vagy csoportos beszedés lehetőségével kívánnak élni.

Az "őszi kgfb-kampány" már egyre kevesebb autóst érint, a 4,7 millió gépjármű közül 1,5 millió - 31,9 százalék - kgfb-szerződése fordul január elsején. A 3,1 millió, magánszemély tulajdonában álló személygépjármű 31,2 százaléka, 970 ezer gépjármű rendelkezik még mindig január elsejei évfordulóval - közölte a Mabisz.



A Netrisk.hu közleménye szerint a kampány első napjaiban leadott mintegy 3500 megrendelés adatai szerint a K&H Biztosító, az Allianz és az Union szerezte meg az új kötések mintegy 60 százalékát. Őket követi a Groupama és a Wáberer - az első öt biztosító összesen az idei kampány új szerződéseinek közel 80 százalékát tudhatja magáénak. Az eddig megrendelt szerződések átlagdíja - a biztosítási adó nélkül - közel 17 ezer forint, ami a 14 százalékkal magasabb a tavaly ilyenkor mért 14 900 forintos átlagos díjszinthez képest - közölte a Netrisk.hu.



A bónuszfokozatok érvényesítése mellett a legtöbben idén is a biztosítóval folytatandó elektronikus kommunikáció, valamint az éves, egyösszegű díjfizetés választása révén spórolnak az autósok - mondta Sebestyén László, a Netrisk.hu vezérigazgatója. Hozzátette: a tavalyi 76 százalék helyett idén már az ügyfelek 90 százaléka döntött úgy, hogy kedvezmény fejében éves díjfizetést vállal.



A Netrisk. hu az első napok eredményei alapján megerősítette azt becslését, mely szerint mintegy 100 ezer autós fog év végi kötelezőt váltani 18 ezer forintos átlagdíj mellett.



A CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. MTI-hez eljuttatott közleménye rámutat: Mabisz és a CLB portfoliójának adatai alapján a járműtulajdonosok legnagyobb részének 30-40 ezer forint között van a kötelező díja. Ráadásul ők nem is válthatnak biztosítót, mert nem most van a fordulójuk. Közölték: a mostani időszakban mindössze másfél millió jármű - 1 millió személyautó és félmillió motor, pótkocsi, utánfutó, s más közlekedési eszköz - az érintett. Az ilyen kis eszközök átlagdíja 5 ezer forint körül van, így a tulajdonosaikat valószínűleg nem érdekli, hogy 15-vagy 25 százalékkal emelkedik a díjuk, mert ez éves szinten nem éri el az ezer forintot sem - közölte Németh Péter értékesítési és kommunikációs igazgató.



A most váltók másik nagy része flottatulajdonos, vagy olyan, többnyire idős autósokból áll, akik már minimum 7 éve nem cserélték le a kocsijukat, így a CLB adatai szerint javarészt bónusz 10-ben - vagyis, igen jó besorolásban - vannak. Ők azok, akik nem használnak internetet, s vidéken laknak, ahol hagyományosan lényegesen alacsonyabbak a kgfb díjak. Így eshet meg, hogy ennek az "állománynak" az átlagdíja mindössze 18 ezer forint körül mozog - közölte a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft.