Innentől nem kell fizetni a városligeti parkolásért

A fővárosi rendelet a Hungária körúton élők számára is lehetővé teszi a kedvezményes parkolást, illetve eltörli a parkolójegyek kihelyezésének kötelezettségét, de ez 31 nap múlva lép hatályba. 2017.11.11

Szombattól már nem kell fizetni a hétvégén a városliget parkolásért - közölte Zugló önkormányzata pénteken.



Tájékoztatásuk szerint a fővárosi közgyűlési rendelet értelmében a hétvégi parkolás november 11-től a Városligetben ingyenes lesz. A változásról a parkolás üzemeltetését végző Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. táblákon, a parkolóórákon kihelyezett matricákon is tájékoztatja az autósokat.



A parkolóautomaták a fővárosi jogszabályi előírás miatt a hétvégén is működni fognak, a hétvégén megvásárolt parkolójegyek hétfőn reggel 8 órától érvényesek.



A XIV. kerületi önkormányzat közölte továbbá, hogy a fővárosi rendelet a Hungária körúton élők számára is lehetővé teszi a kedvezményes parkolást, illetve eltörli a parkolójegyek kihelyezésének kötelezettségét, de ez 31 nap múlva lép hatályba.



A hétvégi és ünnepnapi fizetős parkolást szeptemberben vezették be a Városligetben, de a Fővárosi Közgyűlés később eltörölte a szabályozást.