Gyorshajtás

Ez maradt a Lamborghini-ből

Legalább 160 kilométer per órával száguldozott az a sportautó, ami fának történő ütközés után kigyulladt és gyakorlatilag megsemmisült. Tulajdonosa és egyben sofőrje, a 33 éves orvosi marihuánából milliárdos birodalmat építő innovációs szakember a helyszínen meghalt, míg a mellette utazó modell az ütközés során kirepült a járműből, őt kritikus állapotban szállították kórházba.

One person killed and another critically injured when a green Lamborghini crashed into a tree and ignited downtown https://t.co/ycSSQyRBrR — #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) 2017. november 5.

DETAILS: Investigation underway after 1 killed, 1 hurt in fatal Lamborghini crash in Downtown SD. https://t.co/UT4gyYs9Mj pic.twitter.com/wyUwRBKTSd — #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) 2017. november 5.

What's left of a Lamborghini after a terrible fatal crash downtown. @RamonGalindoNBC is there. #NBC7 pic.twitter.com/5OWwpDBOhs — Megan Tevrizian (@meganNBC) 2017. november 5.

Lamborghini driver killed in crash was medical marijuana millionaire. https://t.co/6uOUZEe7GK pic.twitter.com/pwcxX05ICr — The CW San Diego (@thecwsandiego) 2017. november 7.