Közlekedés

Leparkolt és leállította a troliforgalmat

Pótlóbusz vitte az utasokat a 74A trolibusz helyett a teljes vonalon, a 74-es trolibusz helyett pedig a Közlekedési Múzeum és a Csáktornya park között egy szabálytalanul parkoló autó miatt. 2017.11.06 21:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nem látszik rendesen a padkán már a sárga festék, a tábla nem látható abból az utcából ahonnan a troli is épp kijön... az aszfaltra is fel kellene festeni a tiltást, például a csíkozós módszerrel és talán megszűnne ez a szinte havonta minimum egyszer előforduló gond - írták kommentben tapasztalt utazók. Mások szerint a trolis volt a béna, hiszen azon a helyen nyergesvontatóval is meg lehet fordulni.

BKK