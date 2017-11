Közlekedés

Metrófelújítás: erre figyeljen hétfőtől

A közösségi és a gépkocsi-közlekedésben is nagy fennakadások várhatók a következő egy évben a 3-as metróvonal északi szakaszának felújítása miatt - hangzott el az M1 aktuális csatornán vasárnap kora este. A műsorban mindenkinek azt ajánlották, hogy akár tömegközlekedést vesz igénybe, akár autóval indul útnak, hétfő reggel a megszokottnál korábban induljon el.



Felidézték: a felújítás miatt szombat óta pótlóbuszok közlekednek a 3-as metró vonalán. A beszámoló szerint a hétvége miatt nem volt nagyobb torlódás, "az igazi megpróbáltatás" a tömegközlekedéssel utazóknak és az autósoknak is hétfőn kezdődik.



Az autósokat érintően kiemelték, hogy a Váci úton - a kialakított buszsávok miatt - mindkét irányban 3-3 helyett csak 2-2 sávot használhatnak az autósok. Továbbá, mivel a pótlóbuszok nem az Árpád hídi felüljárón, hanem az alatt közlekednek, haladásukat sűrűbben zöldre váltó jelzőlámpa segíti. Emiatt az Árpád híd irányából érkezőknek, valamint a híd felé tartóknak többször váltanak pirosra a lámpák.



A naponta félmillió utast szállító 3-as metróvonalat több ütemben újítják fel, a munkálatok várhatóan három évig tartanak. A középső (Lehel tér-Nagyvárad tér) és a déli (Nagyvárad tér-Kőbánya-Kispest) szakasz felújításának kezdetéről még nem döntöttek.



A metróvonal északi szakaszának felújítása idején a 3-as metró Újpest-központ és a Lehel tér között nem közlekedik. Hétköznap esténként 20.30-tól, valamint hétvégenként a teljes vonalon pótlóbuszok szállítják az utasokat.



A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a pótlóbuszok csúcsidőben 45 másodpercenként indulnak majd, de arra lehet számítani, hogy ezeken is nagy lesz a tumultus - mondta a csatorna tudósítója.



Az M1 szerint érdemes alternatív útvonalakat, közlekedési lehetőségeket választani. Példaként említették a - Káposztásmegyer, Megyeri út és a Lehel tér között közlekedő - 14-es villamos vonalát, ahol a villamosok sűrűbben járnak, és a 14-es mellett 14M jelzésű szerelvények is közlekednek. Felhívták a figyelmet továbbá a 30-as autóbuszcsaládra, amely az 1-es, a 2-es és a 4-es metró vonalát is érinti.