Közlekedés

Halottak napja - Rendkívüli járatokat indít a BKK

Rendkívüli járatokat indít és sűríti egyes járatait szombattól a mindenszentek ünnepe és a halottak napja miatt megnövekedő utasforgalom miatt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). 2017.10.27 16:37 MTI

A társaság pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a sírkerteket érintő közösségi közlekedési járatok a hétvégén, valamint hétfőn, kedden és szerdán a szokásosnál sűrűbben indulnak. Emellett a hétvégén és november 1-jén (szerdán) rendkívüli járatok is közlekednek a fővárosban.



A Rákoskeresztúri új köztemetőhöz és a Fiumei úti sírkerthez a Keleti pályaudvartól 28B jelzéssel indul villamos idén is. A Farkasréti temető megközelítését a máskor is közlekedő járatokon kívül a 8B, a Megyeri temetőét a 30B, az Erzsébeti temetőét a 36B, a Rákoskeresztúri új köztemetőét a 68B, az Óbudai temetőét a 118B, a Budafoki temetőét pedig a 158B jelzésű rendkívüli buszjárat segíti.



A 118B és a 158B jelzésű buszjáraton elsőajtós felszállási rend lesz érvényben, azaz a buszon a járművezetők ellenőrzik a felszállás előtt, hogy az utasnak van-e érvényes jegye vagy bérlete.



A pluszjáratok mellett sűrűbben indítja a BKK a 28-as, a 37-es, a 42-es, az 52-es és a 59-es villamost, valamint számos buszjáratot (22A, 30, 30A, 33, 113, 113A, 133E, 36, 38, 138, 238, 58, 158, 92, 93, 93A, 95, 118, 218, 122, 147, 160, 260, 260A, 182, 184, 196A, 278).



A temetők környékén lévő utakra megállási tilalmat vezetnek be, autóval pedig csak a Rákoskeresztúri új köztemetőbe lehet majd behajtani.



November 1-je, mindenszentek ünnepe - amely Magyarországon 2000-ben, fél évszázad elteltével lett ismét munkaszüneti nap - a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ilyenkor. Az ezt követő halottak napja, november 2-a fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezés napjává.

