Közlekedés

Forgalomkorlátozások a hosszú hétvégén

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint az I., a II., az V., a VI., a VIII. és a XI. kerületben is több forgalmas útszakaszon megállási tilalmakra, lezárásokra kell készülni. Több helyen már pénteken életbe lépnek és akár kedd hajnalig is tarthatnak a korlátozások.



Megállási tilalom lesz a többi között a VI. kerületben az Andrássy úton és több környező utcában, a XI. kerületben a Műegyetem rakpart egy szakaszán, a II. kerületben a Bem József téren és a Bem rakparton, az I. kerületben pedig a Várkert rakparton, a Döbrentei téren, a Lánchíd utcában és a Fő utcában is.



Lezárásokra kell számítani péntek estétől kedd hajnalig a VI. kerületben, az Andrássy úton például az Oktogon és a Kodály körönd között, a Kodály körönd és a Hősök tere között, és több keresztutcában, köztük a Csengery utcában.



Már szombat estétől, majd vasárnap is lezárásra kell számítani a XI. kerületi Műegyetem rakparton, valamint a Bem rakparton és a Bem József téren is.



Emellett szakaszosan és időszakosan lezárják vasárnap délután este 6 óráig a Műegyetem rakpart-Szent Gellért rakpart-Döbrentei tér-Várkert rakpart-Ybl Miklós tér-Lánchíd utca-Clark Ádám tér-Fő utca-Jégverem utca-Bem felső rakpart-Bem József tér útvonalat.



Vasárnap és október 23-án, hétfőn a Kossuth tér környékén is lesznek korlátozások. Tilos lesz megállni például az Alkotmány utcában, a Balassi Bálint utcában, a Markó utcában, a Szalay utcában, a Széchenyi téren, továbbá a Széchenyi felső rakpart és a pesti alsó rakpart egy szakaszán is.



Hétfő délutántól várhatóan este tíz óráig lezárják a VIII. kerületi Bródy Sándor utcát is a Szentkirályi utca és a Puskin utca között. Emellett hétfő délután szakaszosan és időszakosan lezárják a VIII. kerületben a Corvin köz-József körút-Baross utca-Szentkirályi utca-Bródy Sándor utca útvonalat.



A BRFK arra kéri a járművezetőket és az üzemeltetőket, hogy az ünnepi hétvégére vonatkozó, megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek a fővárosban - olvasható a rendőrségi közleményben.