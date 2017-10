Mabisz

A biztosítók felkészültek az online köthető kgfb szerződések bevezetésére

A kgfb szerződéseknél az online ügyintézés vélhetően csökkenti majd az árakat, ugyanakkor megjegyezte, hogy a papír alapú ügyintézés is megmarad, az online szerződéskötés egy lehetőség.

A biztosítók jó része már felkészült az online kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződések bevezetésére - mondta Gilyén Ágnes, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) szóvivője kedden az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: már a parlament előtt van egy törvénymódosítás, amelyet ha elfogadnak akkor a jövőben a kgfb törvényből kikerül majd az a rendelkezés, hogy "a biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre". A döntés lényege, hogy a törvénymódosítást követően már írásbeliség és papír nélkül is lehet majd kgfb szerződést kötni, illetve felmondani - közölte a szóvivő.



Jelenleg ha valaki az interneten köt biztosítást, akkor a szerződést ki kell nyomtatni és aláírva vissza kell küldeni a biztosítóhoz, a törvénymódosítás elfogadása után azonban a szerződés visszaküldésére már nem lesz szükség - mondta Gilyén Ágnes.



Kiemelte: több mint 4,8 millió kgfb szerződés van a piacon és ha az új rendelkezés életbe lép, akkor az minden kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozni fog. A törvénymódosításnak elsősorban a magánszemélyek és személyautók esetében van jelentősége.



Gilyén Ágnes szólt arról is, hogy ez a módosítás lényegesen egyszerűsíti az alkusz cégek munkáját, ugyanis a törvénymódosítást követően már az alkusz cégnek sem kell majd faxon vagy szkennelve a megbízási szerződést eljuttatni, ez digitálisan megoldhatóvá válik. Ennek következtében pedig csökkenek majd az alkusz cégek adminisztrációs költségei is.



A Mabisz szóvivője szerint a kgfb szerződéseknél az online ügyintézés vélhetően csökkenti majd az árakat, ugyanakkor megjegyezte, hogy a papír alapú ügyintézés is megmarad, az online szerződéskötés egy lehetőség.