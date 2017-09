Katasztrófavédelem

Veszélyes anyagot szállító járműveket ellenőrzött a katasztrófavédelem

A művelet elsődleges célja a közúti közlekedés biztonságának növelése mellett az illegális veszélyes szállítmányok felderítése, a rejtett vagy szabálytalan szállítás feltárása volt. 2017.09.29 22:30 MTI

Az ellenőrzött 803 veszélyes anyagot szállító gépjármű mintegy 10 százalékánál tártak fel valamilyen hibát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) őszi úgynevezett DISASTER 2017. ADR II. akciója alatt, amelyet szeptember 26. és 28. között tartottak az ország 137 pontján - közölte pénteken az OKF a honlapján.



Az ellenőrzéssorozat az OKF koordinálásával, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a területileg illetékes közlekedési hatóságok és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részvételével zajlott.



A művelet elsődleges célja a közúti közlekedés biztonságának növelése mellett az illegális veszélyes szállítmányok felderítése, a rejtett vagy szabálytalan szállítás feltárása volt. A fix ellenőrzési pontokon és a húsz járőröző csoport által 3853 járművet ellenőriztek a három nap alatt.



A közlemény szerint 84 szabálytalanságot tártak fel. Húsz esetben a jármű visszatartására is szükség volt, 18 esetben pedig bírságot szabtak ki. A többi szabálytalanság esetében közigazgatási hatósági eljárás indult.



Az ellenőrzött járművek összesen több mint 7,5 millió kilogrammnyi és egymillió liternyi veszélyes árut szállítottak.



A legtöbb hibát a fuvarokmányok hiányos vezetése, a rakományok nem megfelelő rögzítése jelentette, és gyakran hiányoztak vagy nem voltak megfelelőek a tűzoltókészülékek. Problémát okozott a járművek, a küldeménydarabok nem szabályos jelölése, "bárcázása", valamint a járművezetők oktatási bizonyítványának hiánya is.



A társhatóságok együttesen 352 esetben intézkedtek, egyebek mellett azért, mert a sofőrök nem tartották be a pihenőidőt, és más közlekedési szabálysértéseket is megállapítottak - írta az OKF.