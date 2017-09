Közlekedés

Önvezető kamionokat teszteltek az M1-esen

2017.09.15 12:22 MTI

A három kamion platooning technológia segítségével haladt a sztrádán. Ennek lényege, hogy csak az első járműben ül vezető, a többi kamion a vezeték nélküli kapcsolatnak köszönhetően követi a konvoj első tagját.



Biztonsági okokból az M1-esen haladó valamennyi jármű vezetőfülkéjében ült sofőr. A járművek Lébénynél hajtottak fel a sztrádára, majd Rábapatonánál, az M85-ös gyorsforgalmi úton fordultak vissza.



Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a teszt előtt hangsúlyozta: olyan új technológiai forradalomnak és változásnak vagyunk tanúi, amely a gőzgép és a robbanómotor feltalálásához foghatóan megváltoztatja az emberek életét.



Magyarország ebben a versenyben nem szeretne lemaradni, ezért tették le a zalaegerszegi tesztpálya alapkövét, és az M76-os utat is műszakilag olyanra tervezik, hogy alkalmas legyen önvezető járművek tesztelésére forgalomban - mondta.



Hozzátette: jelenleg több országgal, köztük Szlovéniával, Szlovákiával és Ausztriával folytat tárgylásokat a kormány, hogy a tesztautók átmehessenek oda is.



Marczinkó Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondta: a közép-kelet-európai régióban Magyarországon tesztelnek vezető nélküli járműveket, ami az ország iparpolitikájának helyességét igazolja.



Hozzátette: a zalaegerszegi tesztpálya egyes pályaelemei már 2018-ban használhatók lesznek, 2020-ra pedig elkészül a minden igényt kielégítő pálya.



Kitért arra is, hogy az M7-es autópálya és a tesztpálya közötti úttal olyan információhalmaz jön majd létre, amelyet "a kutatócégek nem fognak győzni kielemezni".



Dér Péter, a Volvo Trucks kereskedelmi igazgatója arról beszélt, hogy a platooning technológiával biztonságosabb, környezetkímélőbb és gazdaságosabb lehet az árufuvarozás.



A beépített technológiának köszönhetően a járművek reakcióideje gyorsabb, mint az emberé, így könnyebben elkerülhetők a balesetek, kevesebb üzemanyagot használnak fel a konvojban haladás miatt, ezáltal kevesebb károsanyagot bocsátanak ki. Előnye még, hogy csak egy sofőr utazik a konvojjal.



Dér Péter az MTI-nek elmondta, hogy a platooning technológiát még tesztelik, és mindennapos használata előtt rendezni kell a különböző országok közlekedési és egyéb szabályait is. Reálisan négy-öt év múlva üzemeken belül, logisztikai centrumokban már alkalmazható lesz a technológia, de a közúti fuvarozásban egyelőre még nem látja az alkalmazás bevezetésének lehetőségét.



Fontos, az is, hogy társadalmilag elfogadott legyen a technológia, és a közúthálózat is alkalmas legyen rá - fűzte hozzá.



Lajkó Ferenc, a Waberer's International Nyrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a szállítmányozó vállalat idén kötött stratégiai megállapodást a Volvo Trucks-szal, a teszt jogi hátterének kialakítása pedig mintegy két hónap alatt fejeződött be.