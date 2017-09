Közlekedés

Forgalomkorlátozás lesz az M3-ason Gödöllő térségében

Csütörtökön forgalomkorlátozás lesz az M3-as autópályán Gödöllő térségében, 12 és 13 óra között fél órára le is állítják a forgalmat mindkét irányban. 2017.09.13 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében az áll: egy nagyfeszültségű légkábel bontási munkálatai miatt csütörtökön 12 és 13 óra között az M3-as autópályának először a Nyíregyháza, majd a Budapest felé vezető oldalán, a 28-as, illetve a 741-es kilométerszelvényben lesz forgalomkorlátozás.



Az autópálya forgalmát egy forgalmi sávra szűkítik, továbbá óránkénti 60 kilométeres sebességkorlátozást vezetnek be. Emellett előreláthatóan 30 percre a forgalmat is leállítják a pálya mindkét oldalán.



Az érintett útszakaszt Gödöllő és Bag között a 3-as főúton lesz lehetőség elkerülni. A megnövekedett gépjárműforgalom miatt azonban ezen az útvonalon is lassabb haladásra kell számítani - figyelmeztettek.