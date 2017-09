Közlekedés

Újabb változtatásra készülnek a magyar rendszámoknál

hirdetés

MTI Fotó: Balaton József

Nincs változtatási szándék a zöld rendszámok kiadásánál a közlekedési ügyekben illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban - tudta meg a Vezess.hu. A tárca válasza szerint az uniós szabályozással összhangban van a magyar, és az EU-ban sem terveznek a közeljövőben változást.



A villanyautók mellett jelenleg olyan plug-in hibridek is megkaphatják a zöld rendszámot, amelyek egyrészt 15-25 millió forintba kerülnek, másrészt a villanymotor mellé szerelt nagy benzinmotor miatt nem igazán környezetbarátak. Mégis járnak a kedvezmények: ingyenes parkolás, vagyonszerzési illetékmentesség, regisztrációs-, gépjármű- vagy cégautóadó-kedvezmény.



Az adókedvezmények megváltoztatása a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hatásköre, az év elején még a tervezett változtatások tárcaközi egyeztetésen voltak, de azóta nincs hír róluk.



A körülbelül 600 ezer robogó azonosítójának bevezetési lehetőségét jelenleg is vizsgálja a fejlesztési tárca, de döntés még nem született.



A rendszám nélkül közlekedő segédmotorok műszaki állapota most ellenőrizhetetlen, rengeteg szabálysértést meg lehet úszni velük, az azonosíthatatlan, lopott kismotorok legalizálása sem túl nehéz feladat. Csakhogy a rendszámosítással járó kötelezettségek pénzbe kerülnek, és a minisztérium válasza szerint "bármiféle intézkedés feltétel- és követelményrendszere kizárólag a magyar állampolgárok teherbíró képességét figyelembe véve alakítható ki."