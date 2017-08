Közlekedés

Ezeken a vonalakon lehet békávéztatni a biciklit

Nyár végétől tovább bővül a kerékpárszállításra igénybe vehető járatok száma, augusztus 28-ától a Hűvösvölgybe közlekedő villamosvonalakon is lehet majd biciklivel utazni. A bővítésnek köszönhetően összesen 19 járatot vehetnek igénybe a kerékpárral közlekedők Budapesten.



A Budapesti Közlekedési Központ tovább növeli azoknak a járatoknak a számát, amelyeken kerékpárt is lehet szállítani. 2017. augusztus 28-tól, hétfőtől a hűvösvölgyi villamosvonalakon csúcsidőn kívül már kizárólag olyan járatok közlekednek, amelyekre fel lehet szállni kerékpárral, ugyanis ettől az időponttól kezdve az 56-os, az 59-es és a 61-es villamoscsaládokat is igénybe vehetik a biciklivel közlekedők. Munkanapokon csúcsidőben a Hűvösvölgybe közlekedő villamosok többségén is lehet majd kerékpárt szállítani, az erre alkalmas szerelvényeket külön piktogram jelzi. A kerékpárszállítás a villamosok teljes vonalán lehetséges, így ezzel az intézkedéssel a közép- és dél-budai viszonylatok egy részén is elérhetővé válik ez a szolgáltatás.



A bővítésnek köszönhetően jelenleg az alábbi járatokon lehet kerékpárt szállítani a fővárosban:



· az 56-os, 56A, az 59-es, 59A, 59B, a 60-as (Fogaskerekű) és a 61-es villamosokon,



· az H5-ös, a H6-os, a H7-es, a H8-as és a H9-es HÉV-en,



· a 77-es trolibuszon,



· a 65-ös, 65A és a 165-ös autóbuszokon,



· a D11-es, a D12-es és a D14-es hajójáratokon.



A BKK a főváros közlekedésszervezőjeként fontosnak tartja a kerékpározás és a közösségi közlekedés integrációját, a kombinált utazási lehetőségek támogatását, ezért döntött a további felszíni közlekedési eszközökön történő kerékpárszállítás bevezetéséről. A döntésben ugyancsak fontos szerepet játszott az, hogy az ügyfelek részéről sok pozitív visszajelzés érkezett az 59-es járattal kapcsolatban, amelyen már korábban bevezették ezt a szállítási módot.



Kerékpárt szállítani kizárólag erre utaló piktogrammal megjelölt járműveken szabad, kocsinként legfeljebb egyet, a szerelvény legvégén. Azokat a bicikliket, amelyeket kialakításuk miatt nem lehet rögzíteni a tépőzárral (pl. fekvőkerékpár), nem szabad a villamosokon szállítani. A kerékpárszállítás díján kívül természetesen a személyszállításét is ki kell fizetni, tehát a biciklinek és a kerékpárosnak külön-külön rendelkeznie kell jeggyel, bérlettel, vagy kerékpárbérlettel. Egy utas csak egy kerékpárt vihet magával.