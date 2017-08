Vasúti közlekedés

Leállították az osztrákok a vonatokat Hegyeshalomnál

Hegyeshalomról az osztrák vasút időjárási okok miatt nem fogad vonatot és nem is indít Magyarország felé. 2017.08.11 07:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nyugat-Dunántúlon a csütörtök esti vihar után normalizálódott a vasúti közlekedés, Zalaegerszegről azonban késve indulnak a szerelvények, az Eger-Füzesabony vonalon pótlóbuszok járnak, Hegyeshalomnál az osztrákok leállították a vonatokat - tájékoztatta a Mávinform péntek reggel az MTI-t.



Maklár és Eger között péntek hajnalban egy közúti jármű magas rakománya leszakította a felsővezetéket. A Füzesabony-Eger vonalon emiatt, várhatóan péntek délig, vonatpótló buszok szállítják az utasokat - írták.



A zalaegerszegi állomáson a városi áramellátás szünetelése miatt nem működik a vasúti biztosítóberendezés, emiatt onnan 20-30 perces késéssel indulnak a reggeli vonatok.



Prága felől a csütörtök esti vonatok még nem érkeztek meg sem a párkányi, sem a szobi határállomásra. Emiatt a Keleti pályaudvarról nem tud elindulni - szerelvény hiánya miatt - a Hungária EC Hamburgba és a Varsovia EuroCity Varsóba.



Hegyeshalomról az osztrák vasút időjárási okok miatt nem fogad vonatot és nem is indít Magyarország felé. A csütörtök esti müncheni Kálmán Imre EN vonat is ott vesztegel még.



A csütörtök esti nyugat-dunántúli viharos időjárás több vasútvonalon gondot okozott. Kidőlt fák, megsérült felsővezetékek akadályozták a közlekedést Zalaegerszeg- Zalaszentiván, Zalaegerszeg-Bak, Nagykanizsa-Zalakomár, Ukk-Őriszentpéter, Gyömöre-Győrszemere, Győrszabadhegy-Pannonhalma, továbbá Ács-Győr-Kimle-Mosonmagyaróvár-Hegyeshalom között. A hajnali üzemkezdetre mindenütt eltávolították a sínekre dőlt fákat, helyreállították a megsérült vezetékrendszereket, így ott menetrend szerint közlekednek a vonatok - közölték.



Az aktuális helyzetről a MÁV-csoport honlapján a Vonatinfón, illetve a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatnál a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon lehet tájékozódni. Telekom-hálózatból hívható a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, Vodafone-hálózatból a +36 (70) 499 4999-es szám is - hívta fel a figyelmet a Mávinform.