Több mint 20 ezer embert várnak az amerikai autók fesztiváljára Komáromba

Több mint 20 ezer látogatót várnak a 16. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztiválra, amelyet a hétvégén rendeznek meg Komáromban, a Monostori erődben, és amely a Közép-Európa Bika Rodeó Bajnokság döntőjének is helyet ad. 2017.08.08 01:28 MTI

A szervezők tájékoztatása szerint az erőd 25 hektáros belső udvarát mintegy 1500 autó foglalja majd el, várnak amerikai autókat Ausztriából, Németországból, Szlovákiából, Svájcból, Belgiumból, Csehországból, Lengyelországból, Hollandiából és más európai országokból is.



Bár a fesztivál - a honlapon olvasható program szerint - már csütörtökön megkezdődik, a nulladik nap zárt körű lesz, csak az amerikai autósoknak szól.



A látogatókat péntektől várják autóbemutatókkal, gumifüstöltető versennyel, lowrider show-val, de azt is megnézhetik az érdeklődők, hogy az úgynevezett bigfoot kocsik hogyan lapítanak ki hatalmas kerekeikkel kisebb járműveket. Pénteken délután tartják a bikarodeó bajnokság elődöntőjét is, a döntőt pedig másnap rendezik meg.



Szombaton a délelőtti autóbemutatók után 13 órakor indul az erődből a már hagyományos autós felvonulás. Délután tartják a leghangosabb autók versenyét, és szlalomversennyel is várják a közönséget.



Pénteken és szombaton is koncertekkel zárul a program, szombaton fellép többek között Deák Bill Gyula és az Aurora.



A fesztivál díjait vasárnap adják át, és ekkor tartják a tombolahúzást is, amelynek fődíja hagyományosan egy közúti forgalomra alkalmas, régi stílusú amerikai autó.



A fesztivál alatt a Monostori Erődben megtekinthető Szotyori László festőművész Autók és egyéb lények című kiállítása.