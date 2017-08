Közlekedés

Négy hétvégére lezárják az autóforgalom elől a Városligetet

Hétvégente lezárják az autóforgalom elől a Városligetet átszelő Kós Károly sétányt szeptember elejéig, az augusztus 20-i hétvége kivételével. 2017.08.02 10:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapest Közút Zrt. közleménye szerint a Fővárosi Önkormányzat döntése értelmében az augusztus 5-6-i, 12-13-i, 26-27-i és a szeptember 2-3-i hétvégéken szombaton 0 órától vasárnap 24 óráig lezárják a gépjárműforgalom elől a XIV. kerületi Kós Károly sétányt, hogy a Városligetben pihenők egy forgalommentes, ezáltal lényegesen csendesebb és jobb levegőjű közparkban tölthessék el szabadidejüket.



A korlátozás előreláthatólag nem okoz majd számottevő torlódást, ezeken a hétvégéken csökkenhet az Andrássy út és a belváros forgalmi terhelése is - írták.



A tájékoztatás szerint az Állatkerti körútra - ahogy máskor is - csak a célforgalom hajthat majd be, parkolni továbbra is lehet az útszakaszon. A Kós Károly sétány lezárása a Városligeti-tó feletti hídon kezdődik, így a Hősök terén a Millenniumi Emlékmű gépkocsival továbbra is körbejárható lesz, a térről pedig meg lehet majd közelíteni az Állatkerti körutat.



Az M3-as autópálya bevezetője felől nem lehet majd a Kacsóh Pongrác úton keresztül lehajtani. Az Állatkerti körút felé az M3-as autópálya-Hungária körút-Erzsébet királyné útja-Hermina út útvonalon lehet majd eljutni. A Csáktornya park felől érkező 74-es trolibusz útvonala ugyanakkor nem változik, az M3-as autópálya felőli egyenes lehajtás csak a közösségi közlekedési járatok számára lesz megengedett.



Az M3-as autópálya kivezető szakaszára a Hermina útról, valamint az Állatkerti körútról - a célforgalom szabályait betartva, a parkolás befejeztével - továbbra is fel lehet hajtani.



A Budapest Közút az M2-es autóút felől az M2-M0-M3-Kós Károly sétány-Andrássy út helyett lehetséges alternatív útvonalként az M2-M0-Váci út útvonalat javasolta.



A Vajdahunyad vára területére behajtási engedéllyel rendelkezők a Hősök tere felől hajthatnak a Kós Károly sétányra, a várba vezető bekötőútig.