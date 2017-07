Közlekedés

Eddig hét taxi rendszámát vonták be

A nyári turisztikai szezonban folyamatosan zajló taxisellenőrzések során eddig hét jármű rendszámát vonta be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban működő közlekedési hatóság. 2017.07.27 09:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szaktárca csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a júniusban megkezdett akció során eddig mintegy ötszáz járművet ellenőriztek Budapesten. Több mint tíz esetben szabták ki a maximális, 600 ezer forintos bírságtételt szabálysértő taxisokra, jellemzően az érvényes engedélyek hiánya miatt.



A fővárosban egyszerre több egység dolgozik, elsősorban a nemzetközi pályaudvarok környékén, a belváros forgalmasabb pontjain. Az ellenőrzések a Liszt Ferenc-repülőtéren minden nap folynak a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatásával. A szabálysértőket a drosztokon tartott ellenőrzések mellett próbavásárlásokkal is igyekeznek kiszűrni a társhatóságokkal együttműködve.



A szakemberek jogsértés esetén helyszíni bírságot szabhatnak ki, a taxis engedély visszavonását kezdeményezhetik, vagy akár a jármű hatósági jelzését is bevonhatják.



A taxis hiénákkal szembeni fellépés hatékonyságát igazolja az NFM közlése szerint, hogy a vizes világbajnokság kapcsán egyetlen taxival kapcsolatos bejelentés sem érkezett be a hatósághoz.