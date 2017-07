Szakértő

Megfordult a trend, inkább a benzines autókat keresik

hirdetés

Az újautó-eladások száma az első negyedévihez képest 25 százalékkal emelkedett a második negyedévben, és inkább a benzines gépjárműveket keresik a vevők - mondta a Használtautó.hu értékesítési vezetője az M1 szombat délutáni műsorában.



Fodor László elmondta, ezzel együtt a külföldről importált használt autók darabszáma is 11 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest.



Az értékesítési vezető beszélt arról is, hogy az importált autók átlagéletkora 11,5 év, a magyarországi autóparké 14 év.



Mint mondta, jó eséllyel prognosztizálható, hogy továbbra is húszezerrel nő az új autók eladása, így körülbelül két év múlva megállhat a magyar autópark öregedése.



A használtautó-indexből is látható, hogy egyre több drágább autót forgalmaznak, és egyre több autó cserél gazdát - jelezte.



Fodor László elmondta azt is, hogy érdekes jelenség, hogy míg évekkel ezelőtt a dízel volt a keresettebb, addig idén - a keresési feltételek alapján - 20 százalékkal nőtt a benzines autók iránti kereslet.