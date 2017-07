Vihar

Kidőlt fa szakította le a felsővezetéket Rákospalota-Újpest és Fót között

A Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal Rákospalota-Újpest és Fót közötti szakaszán hat órától pótlóbuszok közlekednek, mert egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket - tájékoztatta a Mávinform kedd reggel az MTI-t.



A reggeli vonatok emiatt 20-40, esetenként pedig akár 60-90 percet is késhetnek. A felsővezeték javítását már megkezdték.



A dél-balatoni vonalon Siófok és Balatonaliga között a katasztrófavédelem hajnalban eltávolította a hétfői orkán erejű szélben kidőlt fákat. Visszakapcsolták a felsővezetéket, így már újraindult a vonatforgalom, nem kell pótlóbuszra átszállni.



A Kaposvár-Siófok vasútvonal Karád és Mernye közötti szakaszán is járnak már a vonatok, ott is eltávolították a fákat. Kaposvár és Mernye között azonban pályakarbantartás miatt 23-áig még pótlóbusz jár, és módosult a menetrend is Kaposvár és Siófok között - közölte a Mávinform.