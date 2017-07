Közlekedés

Új gyűjtőállomásokkal és kerékpárokkal bővült a Mol Bubi hálózat

További 11 gyűjtőállomással és 200 kerékpárral bővült a Mol Bubi közbringarendszer, és nőtt a szolgáltatási terület is, így a vizes világbajnokság helyszínei is megközelíthetőek lesznek a kerékpárokkal - közölte a fővárosi önkormányzat, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Mol pénteken az MTI-vel.



A közös közleményben azt írták: a 95 millió forintos fejlesztés nyomán a Mol Bubi így már 123 helyszínen 1486 kerékpárral várja használóit.



A közlemény szerint az új gyűjtőállomások helyszíneinek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a korábban a BKK-hoz érkezett ügyféljavaslatokat is figyelembe vegyék, valamint a fejlesztések nyomán a vizes világbajnokság helyszínei is megközelíthetőek lesznek a kerékpárokkal. Új gyűjtőállomás létesült például a Duna Aréna előtt, a Forgách utcánál, az Árpád hídi metróállomás és a József Attila Színház mellett, a Párkány utca-Viza utca, a Kárpát utca-Tisza utca, a Népfürdő utca-Dunavirág utca, a Gogol utca-Pozsonyi út találkozásánál is.



A most lezárult fejlesztések nyomán a Mol Bubi bringákat már négy helyszínen lehet a Margitszigeten letenni és felvenni: a Centenáriumi emlékmű mellett lévő gyűjtőállomáson kívül a Hajós Alfréd uszodánál, a Palatinus strandnál és a zenélő kútnál.



Az új gyűjtőállomások és kerékpárok tovább növelhetik a Mol Bubi népszerűségét. A legnépszerűbb gyűjtőállomások a Jászai Mari téren, az Erzsébet téren, a Kálvin téren, a Fővám téren, a Városháza Parkban, illetve a Szent Gellért téren működnek - írták.