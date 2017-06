Metrófelújítás

BKV-vezérigazgató: a meghibásodások nagy része nem veszélyezteti az utasok biztonságát

Bolla Tibor, a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a 3-as metró biztonságos, a felújított metrószerelvények meghibásodásainak nagy része nem veszélyezteti az utasok biztonságát. 2017.06.26

Az elnök-vezérigazgató a TV2 Mokka című műsorában hétfőn tagadta, hogy a felújított szerelvényekkel kapcsolatban "bármiféle utasbiztonsági kérdés" lenne.



Mint mondta, a hibák az új szerelvényeknél is előfordulnak, és a felújított szerelvényeknél tulajdonképpen "nem jól van beállítva egy-két dolog, jellemzően az ajtó", de az utasok biztonságát okozó hibák "nem nagyon történnek". Hozzátette: sokszor például azért kellett kiállítani a kocsikat a forgalomból, mert rossz volt az ajtónyitó kontroll-lámpája és a vezető úgy látta, hogy az ajtó nyitva van.



Bolla Tibor hozzátette: azért tárgyalt a múlt héten a metrófelújítást végző orosz cég vezérigazgatójával, mert a hibák olyan nagyságrendet értek el, hogy "valamit tenni kellett".



A 3-as metró biztonságos, mind a régi szerelvények, mind az új szerelvények - jelentette ki, megjegyezve, kérték az orosz felet, javítsák ki a hibákat. A vezérigazgató közölte: reméli, egy-két héten belül kijavítják a hibákat az orosz mérnökök, és a felújított szerelvényeket vissza lehet állítani a forgalomba.



Az elnök-vezérigazgató azt mondta: nem találtak olyan hibát, amely "azt mutatná, hogy ez a szerelvény rossz". Ez a szerelvény minden mérnök és a BKV szakemberei szerint is "jól összerakott, csak gond van a végszereléssel és vannak olyan bosszantó hibák, amelyek nem történhetnek meg".



Bolla Tibor azzal kapcsolatban, hogy több mint 800 millió forintos kötbérigényt jelentettek be késedelmek miatt a BKV a 3-as metró vonalán futó szerelvények gyártója és felújítója, a Metrovagonmassal szemben, kiemelte: a kötbérkövetelés nem a meghibásodásokból adódik, hanem az orosz fél szállítási késedelméből. Mint mondta, jelenleg az oroszok 4-6 héttel vannak lemaradva, de amennyiben ezt be tudják hozni, a kötbér egy bizonyos része alól mentesülhetnek.



A BKV Zrt. péntek délután megkezdte a felújított metrószerelvények átmeneti kivonását a forgalomból, hogy azokat soron kívül átvizsgálják. A kivonást megelőzően, péntek reggel a Nyugati pályaudvarnál ismét meghibásodott egy szerelvény, és több percig nem tudott ajtót nyitni.